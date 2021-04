«Participer à un dîner clandestin c’est une triple faute : contre la loi, contre les siens et contre les autres», affirme Jean-Pierre Raffarin

Jean-Pierre Raffarin était l'invité ce matin de Laurence Ferrari dans la matinale de CNEWS. L'occasion de revenir sur le scandale des dîners clandestins.

Pour l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac (2002-2005), «participer à un dîner clandestin c’est une triple faute : une faute contre la loi, contre les siens et contre les autres. Cela doit être sanctionné. C'est quelque chose qui montre un esprit déloyal vis-à-vis de la République.»

En revanche, le président de la Fondation pour la prospective et l'innovation refuse de voir dans ce comportement l'illustration d'une «élite qui se croit au-dessus des lois». «Ce ne sont pas des gens qui représentent l'élite, ce sont des gens qui représentent la délinquance, estime-t-il. C'est une déviance, dès qu'il y a une règle il y a des gens qui cherchent à échapper à la règle.»

Des dîners avec ministres ?

Depuis ce week-end, des dîners clandestins font parler d'eux après un reportage de M6. Dans ce dernier, on peut voir que des soirées privées sont organisées en plein Paris, de façon clandestine et au mépris des mesures sanitaires de base (distanciation, port du masque....).

Mais ce sont surtout les propos d'un des organisateurs qui ont mis le feu au poudre. Celui qui est présenté comme un «collectionneur connu», et s'est depuis révélé être Pierre-Jean Chalençon, assure que des ministres ont participé à ces événements. S'il a depuis rétropédalé, une enquête a été ouverte pour tenter de faire la lumière sur les faits.

Pour rappel, les propriétaires de ces lieux clandestins et les organisateurs de ce type d'événement privé risquent 1 an de prison et 15.000 euros d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. Les participants, quant à eux, peuvent recevoir deux amendes de 135 euros : l'une pour non-respect du couvre-feu, l'autre pour non-port du masque.