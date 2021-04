Contrôle de police de Loïc Prud'homme (LFI) : «Les Insoumis se mettent au-dessus des lois», dénonce Amine El Khatmi

Amine El Khatmi, président du Printemps Républicain, a réagi suite au contrôle de police polémique du député LFI Loïc Prud'homme.

« On l’entend dire ‘moi je suis un élu de la République et vous vous êtes un fonctionnaire’ ». (...) Ce sont les mêmes, les Insoumis, qui veulent l'abolition de la 5e République ‘monarchique’, parce que manifestation on a un monarque, dit monsieur Mélenchon, qui se placent en citoyens parmi les citoyens, et c’est les mêmes qui se mettent au-dessus des lois. (…) Mais qu’est-ce que ça veut dire ?», lance Amine El Khatmi.

La préfecture de police estime que la verbalisation était justifiée

Mercredi après-midi, le député Insoumis Loïc Prud’hommes a été momentanément empêché de regagner le Palais Bourbon tandis que d’autres, y compris de la majorité ont été verbalisés pour avoir rejoint de jeunes militants pour le climat, réunis aux abords de l’Assemblée.

Au total, l’identité d’une demi-douzaine de députés présents a été relevée en vue d’une amende, jugée incompréhensible. Le député Agir Jean-Charles Larsonneur, verbalisé comme ses collègues Annie Chapelier et Dimitri Houbron, a déclaré avoir demandé des explications au ministre de l’Intérieur.

Sur Twitter dans la soirée, la préfecture de police a estimé que la verbalisation était justifiée en raison de l’interdiction signifiée de la manifestation. Et de souligner pour sa défense «qu’à aucun moment» les élus verbalisés «n’ont fait état de leur qualité.»