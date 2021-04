Martin Blachier : «Le pic épidémique est passé»

Invité de L'Heure des Pros ce vendredi 9 avril sur Cnews, l'épidémiologiste Martin Blachier a fait le point sur la situation épidémique.

«On a une baisse très très importante des cas et de la positivité en partie liée au fait que l’épidémie ralentit» mais aussi du fait de l’arrêt des dépistages dans les écoles et du fait qu’il y a eu moins de tests pendant le week-end de Pâques, a-t-il expliqué. Reste que, selon Martin Blachier, le pic épidémique est bien passé «dans quasiment tous les départements de France».

La situation reste toutefois tendue puisque si le pic épidémique est passé, ce n’est pas encore le cas pour les hospitalisations. «On a encore une augmentation des hospitalisations et des entrées en soins critiques», a indiqué l’épidémiologiste, estimant que le pic des hospitalisations sera atteint d’ici à «la fin de la semaine prochaine».

Les hospitalisations devraient donc continuer à augmenter ces prochains jours, jusqu’au pic.

Les plus âgés de nouveau touchés

L’épidémiologiste a également pointé un phénomène : «on a de plus en plus d’hospitalisations chez les gens qui sont plus âgés». «Quand les dynamiques épidémiques se remettent en place, ça passe d’abord par les populations plus jeunes, c’est pour ça qu’ils avaient l’impression d’avoir des patients plus jeunes dans les services de réanimation (…) et progressivement ça remonte les classes d’âge», a-t-il expliqué. Ainsi, même les plus de 80 ans sont touchés par «cette circulation virale». Ce qui s’explique par le fait que la totalité des personnes âgées de plus de 80 ans ne sont pas encore vaccinées.