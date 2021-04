Covid-19 : peut-on choisir son vaccin ?

A partir de ce lundi, toutes les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent se faire vacciner. Pour ceux ayant entre 55 et 60 ans, cela se fera uniquement avec les sérums d'AstraZeneca et de Johnson & Jonhson. Mais est-il possible de choisir son vaccin ?

En seulement quelques clics il est possible de choisir son vaccin. Soit pour une première ou seconde injection. Pourtant, le gouvernement avait précisé il y a quelques semaines que les patients n’auraient pas à choisir. On leur a posé la question, et les avis sont assez mitigés.

Interrogés sur la marque du vaccin, pour ce médecin généraliste, les Français seront vaccinés indistinctement : «On n’a pas le choix, mais lorsque vous allez dans un centre de vaccination on n’a pas le choix non plus, vous êtes vaccinés par le vaccin qui est en usage, ce jour-là, dans le centre de vaccination».

En France aujourd’hui, il n’est pas possible de choisir la marque d’un vaccin pédiatrique ou d’un vaccin contre la grippe.