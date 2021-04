Covid-19 : A Marseille, la situation devient critique

Dans les Bouches-du-Rhône, la tension hospitalière est particulièrement forte et le pic de l'épidémie semble avoir été dépassé. C'est l'un des départements dans lesquels le virus circule le plus. Pour expliquer cette situation, beaucoup estiment que les gestes barrières sont de moins en moins respectés.

Les Bouches-du-Rhône ont-elles atteint un Pic ? Selon les dernières données de Santé Publique France datant d’hier, le taux d’incidence dans le département est désormais de 495. Une légère baisse par rapport à la semaine dernière, mais la situation dans la métropole de Marseille reste critique avec un taux d’incidence de 507 et une tension hospitalière de 120%.

Dans la cité phocéenne à l’hôpital de la Timone, plus aucun lit en réanimation n’est disponible pour les patients Covid. Jeudi dernier, ce sont les marins pompiers de Marseille qui alertaient sur Twitter. Selon les médecins, cette hausse est sûrement due à un relâchement de la population. Dans le département, plus de 17%, soit plus de 300.000 personnes, ont reçu une première dose de vaccin. L’Agence régionale de santé espère atteindre les 100.000 injections par semaine.