Bordeaux : des affiches de la municipalité font polémique

La municipalité de Bordeaux s’est attirée les foudres des artistes de la ville avec une campagne pour un forum sur la culture et des affiches posant une série de questions.

Alors que les artistes sont à l’arrêt depuis des mois et beaucoup souffrent de cette situation, les questions La culture ça coûte trop cher ?» ou «Artiste, c’est un métier ?» ne passent pas. «C’est une terrible maladresse, surtout dans la période dans laquelle on se trouve. Honnêtement, nous en ce moment, nous sommes à terre. Les gens sont dans des états psychologiques pas possible. On comprend que ça a été un peu provocateur et que le désir a été de susciter le débat, mais franchement on est blessé par cela».

Certaines ont été détournées pendant le week-end en réponse à la mairie.

Dans un communiqué, la municipalité assure qu’elle voulait provoquer une réaction et inciter chacune et chacun à donner son avis. Elle regrette que certains ont pu penser un instant que ces questions reflètent les interrogations de la ville. Dès ce mercredi matin, une nouvelle campagne sera lancée et ces affiches seront remplacées.