La vaccination en pharmacie pour les plus de 55 ans a commencé

Depuis ce lundi et comme annoncé la veille par Olivier Veran, les plus de 55 ans ont accès à la vaccination chez le pharmacien, le médecin généraliste ou une infirmière, mais pas dans les vaccinodromes. Seul le vaccin Astrazeneca est proposé en attendant le Johnson & Johnson qui devrait arriver la semaine prochaine.

Pour le premier jour de la vaccination des plus de 55 ans, neuf patients de cette officine nantaise ont été contacté le matin même pour recevoir une dose d’AstraZeneca.

«J’ai 62 ans, et j’attendais que ça de me faire vacciner le plus vite possible. On s’était inscrits sur liste d’attente à la pharmacie, on a été appelés ce matin. C’est un soulagement car ça permet de se protéger soi-même et de protéger la population. On sait tous qu’on vaincra ce virus uniquement par le vaccin, donc ça me paraissait évident de le faire», explique l'un des vaccinés.

Pour cette semaine, cette officine ne dispose que de deux flacons d’AstraZeneca, soit de quoi vacciner 22 à 24 patients, des habitués de la pharmacie.

Les quantités sont variables selon les officines. Dans cette autre pharmacie nantaise, 90 doses d’AstraZeneca seront injectées cette semaine car certains généralistes du secteur ont renoncé à la vaccination, trop chronophage.