Affaire Sarah Halimi : la Cour de cassation prononce l'irresponsabilité pénale du suspect

La cour de cassation a prononcé mercredi l'irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, qui a tué en 2017 sa voisine Sarah Halimi, une retraitée de confession juive. Il l'avait battue puis défenestrée et avait hurlé en arabe «j'ai tué la traître».

Le meurtrier n'aura donc pas de procès. La cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en 2018.

Cette dernière s’était appuyée sur trois expertises médicales et avait conclu à l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, parce qu’il souffrait d’un trouble psychique au moment des faits. Cette bouffée délirante aigüe a aboli son discernement et peu importe que la cause de cette bouffée délirante soit la prise de cannabis en grande quantité. Des arguments insupportables pour la famille de Sarah Halimi.

«Vous ne pouvez vous prévaloir de votre propre faute pour vous exonérer de votre responsabilité pénale. Voilà enfin une circonstance qui est jugée comme une circonstance aggravante dans les cas de violences volontaires, de viols, mais qui en matière de crimes devraient être écartée et reviendrait finalement à éxonérer et à être une circonstance exonératoire de responsabilité. On marche à l’envers».

Pour les proches de Sarah Halimi, ce qui compte c’est que des jurés populaires se penchent sur le meurtre de cette femme de 65 ans. «Ils concluront peut-être à l’abolition du discernement, ils acquitteront peut-être Kobili Traoré», ajoute un avocat, mais l’affaire doit passer devant une cour d’assise. La décision de la cour de cassation est attendue à 14 heures.