Maison squattée dans le Var : les propriétaires ne savent plus quoi faire

Depuis septembre dernier, des squatteurs occupent illégalement une maison familiale du Var. L’ordre d’expulsion a été prononcé par le tribunal, mais n’a toujours pas été appliqué. Les propriétaires ne savent plus quoi faire.

En arrivant à leur villa aux Arcs-sur-Argens, Jean-Philippe et Marie-Françoise doivent s’arrêter au portail. Fin 2019, après le décès de leur mère, ces deux varois ont hérité de leur maison familiale. Mais moins d’un an après, des squatteurs se sont installés, deux familles d’Europe de l’est. «J’ai vu que le portail et la porte d’entrée étaient cassés, il y avait des gens à l’intérieur donc je suis directement allé porter plainte à la gendarmerie».

Une demande d’expulsion immédiate est ordonnée mais six mois après, le sous-préfet de Draguignan refuse toujours d’appliquer la décision de justice. Les Victor ont déjà déboursé plus de 8.000 euros de frais de justice et tous les mois ils doivent en plus payer les factures d'électricité des squatteurs.