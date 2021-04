Prince Philip : Pourquoi un village du Berry porte-t-il le deuil ?

La commune d’Aubigny-sur-Nère, dans le Berry (Cher) est en deuil depuis la mort du prince Philip, duc d’Edimbourg et mari de la reine Elizabeth II. Et pour cause, le village de 5.000 habitants a une histoire fortement liée à l’Ecosse.

Au XVe siècle, durant la guerre de Cent Ans, le roi de France Charles VII avait offert le duché d’Aubigny à l’Ecosse, pour la remercier d’avoir envoyé ses soldats se battre contre les Anglais, au nom de la Auld Alliance. Durant plusieurs siècles, la ville a donc vécu sous la bannière bleue et blanche, jusqu’à la Révolution.

En est resté de nombreux habitants aux origines franco-écossaises, pour qui le duc d’Edimbourg était un membre de la famille, car chef de tous les clans du pays du chardon à travers le monde. «On est en deuil», explique ainsi Robert Amyot Mackinnon, qui joue de sa cornemuse dans le village depuis la mort du prince Philip.

Si les funérailles, prévue samedi, seront évidemment suivie avec respect et attention à Aubgny-sur-Nère, un autre évènement plus joyeux est attendu avec impatience, pour rendre un dernier hommage au duc d’Edimbourg. A la mi-juillet, les fêtes franco-écossaises doivent en effet se tenir dans la cité, si le Covid-19 le permet.