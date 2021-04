Vaccination contre le coronavirus : métiers prioritaires, quelle accélération ?

A partir de ce samedi 17 avril 2021, les plus de 60 ans peuvent désormais se rendre dans les centres de vaccination.

Les enseignants, policiers et autre professions exposées âgés de plus de 55 sont aussi concernés. Encore faut-il trouver des créneaux et des doses.

Certains habitants de plus de 70 ans de Rueuil-Malmaison viennent tout juste d’obtenir un rendez-vous pour recevoir une première dose de vaccin contre la Covid-19.