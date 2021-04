Martin Blachier : «Je ne pense pas qu'on aura une reprise de l'épidémie par l'ouverture des écoles»

Dans l'Heure des Pros, ce matin sur CNEWS, le Docteur Martin Blachier s'est exprimé sur la fermeture des écoles, qu'il ne juge pas essentielle dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

«Le pic à l’hôpital il a été atteint le 7 avril sur les nouvelles entrées à l’hôpital et en réanimation, et il a été observé bien plus tôt, fin mars, sur ce qui est des contaminations», a commencé Martin Blachier.

«Et ensuite, on voit bien que l’inflexion s’est fait quelques jours après les mesures qui avaient été prises, qui n’étaient pas la fermeture des écoles, mais qui étaient les mesures de freinage, de vivre dehors, d’optimiser le télétravail et de limiter les déplacements entre les régions», a-t-il estimé. «Mais on n’a pas l’impression que la fermeture des écoles ait entraîné une accélération de la décroissance, qui est, il faut bien le dire, moins importante que la décroissance qu’on avait lors des deux premiers confinements», a ajouté le médecin spécialisé en santé publique.

«Je pense qu'il faut rouvrir les écoles»

«Ce qui est très compliqué avec l’école, c’est qu’on fait du dépistage, donc c’est sûr que ça fait augmenter de façon très importante le nombre de cas positifs, a poursuivi l'épidémiologiste. Mais on n’a pas l’impression que sur les autres marqueurs qui sont beaucoup plus objectifs, qui vont être les passages aux urgences, SOS Médecins voire les hospitalisations avec un petit décalage, on ait eu la fermeture des écoles extrêmement efficace, donc je pense qu'il faut les rouvrir, et je ne pense pas qu’on aura une reprise de l’épidémie par l’ouverture des écoles.»