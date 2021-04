Coronavirus : la vaccination ouverte aux commerçants en alimentation de plus de 55 ans

Après notamment les conducteurs de bus, les caissières ou les chauffeurs de taxi, depuis peu, la vaccination est désormais ouverte aux commerçants en alimentation âgés de plus de 55 ans. Reportage à Aix-en-Provence.

Dans les rues piétonnes du centre-ville d’Aix en Provence, la vaccination des commerçants en alimentation de plus de 55 ans était attendue. « J’aurais déjà dû être vacciné depuis longtemps, car je rencontre beaucoup de gens, donc c’est mieux de vacciner » ; « C’est top, mais faudrait aller plus loin dans la démarche. Vous en connaissez beaucoup des gens de plus de 55 ans qui travaillent dans les commerces alimentaires encore aujourd’hui ? Non, la population est entre 30 et 50 ans maximum. Là il faut y aller et proposer à tout le monde de se faire vacciner ».

L’épicier d’à côté a justement pris les devants. « Moi d’ailleurs, même si je n’ai pas l’âge, je suis passé me faire vacciner pour rassurer mes clients. Les gens qui viennent pour acheter un saucisson et des pâtes, ils restent une demie heure, ils racontent leurs petits malheurs, on les écoute, on leur parle, donc il y a un échange qui est assez long même si on est à deux mètres avec le masque. Je pense qu’il fallait le faire ». Avec les conducteurs de bus, les caissières ou les chauffeurs de taxi, 400 000 travailleurs supplémentaires de plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner.