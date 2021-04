Covid-19 : saturation à l'Institut mutualiste Montsouris de Paris

Submergée par la troisième vague de Covid, la réanimation de l'Institut mutualiste Montsouris, à Paris, est presque à saturation depuis plusieurs semaines et la décrue tarde à s'amorcer, laissant les soignants éreintés sans perspective de répit.

L'opération est habituelle pour ces soignants de l'Institut mutualiste Montsouris de Paris, mais à un détail près, ce patient atteint de la Covid-19 a seulement 35 ans et aucun antécédent médical. « Notre sentiment, c'est que les patients sont plus jeunes qu'ils l'étaient lors des deux vagues précédentes, il y a un an, et au mois d'octobre, novembre. Ils sont plus vite plus graves puisque souvent le parcours c'est oxygène à haut débit », explique Christian Lamer, chef de la réanimation polyvalente.

Ce jour-là, 18 malades du coronavirus sont soignés, dont 16, sous respiration artificielle. Pour tous les accueillir, l'hôpital a déprogrammé 60% des opérations non urgentes. « C'est malheureusement à craindre, malgré tous les efforts qui sont faits, que certains patients soient opérés à des stades plus évolués de leur maladie initiale ».

Cette guerre contre le virus, constante depuis un an, laisse des séquelles sur les équipes. « Aujourd'hui on se pose la question de savoir quel va être notre avenir. Beaucoup de mes collègues ont une vingtaine d'années et nous parlent de leur fuite du métier et de leur fuite du système hospitalier », déplore Elodie Rousseau, infirmière en réanimation. L'hôpital espère bien retrouver tout son personnel à la rentrée» et éviter « une nouvelle une vague de démissions » comme en septembre dernier.