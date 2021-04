Les écoles se préparent pour la rentrée

Demain les élèves reprendront le chemin de l’école. Un retour en présentiel seulement pour les maternelles et primaires. Parmi les nouveautés, l’arrivée des autotests pour éviter les contaminations. Dans un établissement à Cergy, professeurs et enseignants se préparent. Même s’ils ne cachent pas leurs inquiétudes.

Derniers préparatifs pour le directeur de cet école primaire à Cergy. Après trois semaines de pause, il s’apprête lundi à accueillir tous ses élèves. Avec l’épidémie toujours bien présente, il faut donc bien tant bien que mal organiser les salles de classes. Le protocole sanitaire reste sensiblement le même qu’avant le confinement. Le port du masque reste obligatoire tout comme le respect des gestes barrières.

Si un cas positif est détecté, la classe sera alors fermée. Si le directeur se réjouit du retour des écoliers, il ne cache pas son inquiétude. Il déplore un manque de moyen et demande le renfort de personnels pour le bon fonctionnement du protocole. Seule nouveauté : l’arrivée des tests salivaires censé limiter les risques de contaminations. Une bonne idée pour l’adjointe au maire chargée de l’éducation même si elle se heurte à quelques limites. Et pour cause selon le directeur 30% des parents ont d’ores et déjà refuser la participation de leurs enfants. 400 000 tests salivaires seront déployés dès demain.