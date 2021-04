Rentrée scolaire : les tests salivaires sont-ils suffisants pour prévenir les contaminations ?

Le gouvernement a promis de dépister très largement les élèves, grâce aux tests salivaires, dès le rentrée des vacances de Pâques.

Mais, pour les enseignants, cette nouvelle mesure pourrait devenir un casse-tête logistique supplémentaire. Car en effet, il est impératif d'obtenir l'autorisation des parents de chaque enfant, avant de pouvoir réaliser ce test. De plus, seuls 400.000 échantillons ont été distribués cette semaine alors que pas moins de 6,5 millions d'enfants sont scolarisés en présentiel dans le primaire.

Le gouvernement a promis d'augmenter les livraisons pour atteindre un million de tests, à moyen terme. De plus, l’exécutif a déclaré que pas moins de 64 millions d'autotests ont déjà été commandés pour les plus de 15 ans et le personnel éducatif. Réalisés une fois par semaine, ces dépistages devraient permettre de diviser par deux les risques de contamination, s'ils sont respectés à grande échelle. Et en cas de test positif d'un élève, la classe sera fermée et tous les enfants devront respecter un isolement à domicile de 7 jours.