Vaccination : faut-il autoriser le vaccin AstraZeneca aux moins de 55 ans ?

Victime d'une polémique causée par le risque de thromboses, le vaccin AstraZeneca a subi un fort déclin de popularité.

Si bien que plusieurs médecins et pharmaciens se plaignent de devoir jeter les doses non-utilisées et périmées, faute d’autorisation de pouvoir vacciner les volontaires de moins de 55 ans. Pourtant, nombreuses sont les personnes hors critères qui souhaitent se faire vacciner.

Les listes d'attente se remplissent et les pharmaciens espèrent obtenir un feu vert des autorités sanitaires le plus vite possible, pour satisfaire les volontaires mais aussi pour éviter que de nouvelles doses terminent à la poubelle.