Après le gel, la sécheresse frappe l'ouest du pays

Après le gel, sans transition voici la sécheresse. Un phénomène qui arrive très tôt dans la saison et qui s'étend de l'ouest de la France au bassin parisien. Depuis le début d'année, le déficit de pluie est en moyenne de 50% sur certains départements de l'Ouest comme la Loire-Atlantique et la Vendée. Les conséquences sont déjà bien visibles chez les agriculteurs.

Les conditions sont dignes d’un plein été. Un nuage de poussière recouvre le champ et il a fallu sortir les gros moyens pour pouvoir cultiver. Seules les dents de ce compacteur réussissent à pénétrer le sol. « On ne le fait pas systématiquement, cette année particulièrement on est obligé de le faire quasiment dans toutes les parcelles, dû à la sécheresse qui persiste depuis deux mois ».

Dans une terre craquelée, le blé a poussé deux fois moins que d’habitude.

Cet éleveur laitier doit apporter du foin et de la paille dans ses ateliers pour nourrir ses animaux car la prairie est déjà jaunie par cette sécheresse précoce. « J’ai 56 ans et je n’ai jamais vu cela ». Ce prévisionniste nous montre l’étendu du phénomène en rouge sur la carte. Il désigne le responsable, cet anticyclone qui fait du surplace. « Depuis mi-février globalement il n’a pas plu. Les mois de mars et avril sont comparables à deux mois d’été et effectivement un vent de secteur nord-est très sec ». Plusieurs départements de l’ouest ont déjà pris des arrêtés sécheresses.

Aucune précipitation notable n’est attendue dans les prochains jours.