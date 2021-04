Lyon : un rodéo urbain sur le parvis de la mairie

Des images invraisemblables. A Lyon, deux rodéos se sont déroulés après le couvre-feu toujours en vigueur. Les riverains sont à bout.

Roues arrières et dérapages en plein centre-ville de Lyon, plusieurs individus ont bravé le couvre-feu pour réaliser des rodéos urbains sous les fenêtres du maire.

La place piétonne est devenue un véritable circuit pour ces personnes qui se sentent intouchables, estime Ludovic Cassier, représentant d'un syndicat de police.

Même scènes quelques mètres plus loin où les riverains sont à bout. Un collectif d’habitants fait face depuis plus d'un an à ces nuisances permanentes.

De son côté, le maire LR du IIe arrondissement fustige la politique de la mairie de Lyon, qu'il juge trop laxiste. «Il y a même une école qui ferme et cette fermeture a été votée au dernier conseil municipal de Lyon. Il faut bien avouer que la politique qui est menée aujourd’hui par la mairie écologiste de Lyon cède de la place aux trafiquants», déplore l'édile Pierre Oliver.

En réponse, la mairie de Lyon et la préfecture ont indiquée être déjà mobilisées pour identifier et arrêter ces individus.