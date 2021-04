Crise sanitaire : la demande d’aide alimentaire n’en finit pas d’augmenter

La crise sanitaire a accentué les situations précaires des plus fragiles. D’autres doivent faire appel aux services sociaux pour la première fois. On compte actuellement 6 millions de chômeurs, 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté (1 million de plus qu’en 2019). Dans cet horizon de crise pandémique prolongée, le Conseil Départemental de Haute-Garonne a développé un nouveau dispositif d’urgence.

Mariée, cette étudiante fait ses courses deux fois par semaine. A la caisse, elle règle ses achats avec des bons solidaires. Son mari, cuisiner, a perdu son emploi. « On n’a pas beaucoup de revenus et on a des dépenses normales comme le loyer et la nourriture, donc ça aide. Pour moi c’est un vrai plus car on sent la différence ». Depuis un an, le département a distribué 62 000 bons solidaires pour l’alimentation ou l’hygiène.

« Il y a une petite réticence à faire la démarche, mais à un moment il n’y a plus le choix. On n’est pas habitués à cette situation-là. Normalement on a deux très bons salaires ».

Depuis mi-mars, les demandes peuvent se faire par téléphone ou courriel, elles explosent, de 15 demandes par jour au début elles atteignent 60 aujourd’hui. « On a constaté qu’on avait affaire à présent à 28% de nouveaux publics qui ne s’adressaient pas à nous auparavant ». 11 millions d’euros ont déjà été distribué, cette opération dure jusqu’à la fin de l’année.