Réouverture le 19 mai : l'attente des commerçants

Il y a deux jours elle a poussé son coup de gueule sur notre antenne. Sarah Burger responsable d'un magasin de lingerie avait même envoyé une culotte à Jean Castex pour réclamer une réouverture. Alors que pense-t-elle du calendrier du gouvernement ? Réactions à Marseille.

Le 19 mai prochain, Sarah Burger pourra, à priori, rouvrir son magasin. Une date qui l'angoisse car d'ici là, les dettes continuent de s'accumuler.

«J’ai été particulièrement déçue, et ensuite est venue l’angoisse parce que je me suis dis que l’on va arriver à deux mois de fermeture. La saison va être morte parce qu’on commence trop tard et que l’on a déjà accumulé du stock sur la saison été qu’on n’a pas pu écouler».

Pour cet autre commerçant, c'est une lueur d'espoir. Une perspective qui lui permet de s'organiser. Son magasin se trouve à seulement quelques mètres du vieux Port de Marseille, lieu très touristique. Mais Guillaume Sicard reste prudent.

«Il va falloir que les Marseillais se tiennent à carreaux pour que l’on puisse ouvrir nos commerces en même temps qu’au niveau national, donc ça c’est une vraie inquiétude de savoir s’il va y avoir cette différenciation au niveau des départements ou des régions».

Car le déconfinement sera progressif en fonction du taux d'incidence. Dans les Bouches-du-Rhône, la circulation virale est nettement plus élevée que dans le reste de la région.