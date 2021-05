Elections régionales : la fabrication de rideaux d'isoloir contre la Covid-19

Les élections régionales arrivent à grands pas. L'entreprise drômoise Manufêtes, spécialisée dans la fabrication de drapeaux, s'est lancée dans la fabrication de rideaux d'isoloir répulsifs à la Covid-19. Une idée qui séduit les collectivités.

Dans cette entreprise française, située dans la Drôme (26), le rythme de production est effréné. Depuis deux semaines, les commandes s’enchaînent pour ces rideaux d’isoloirs pas comme les autres. «Admettons qu'une personne soit positive au Covid, elle va venir toucher la maille, et la personne qui passera après pour voter ne pourra pas attraper le Covid», a ainsi expliqué Benjamin Robert, le directeur de Manufêtes.

«C'est une maille qui a reçu un traitement de la part d'un laboratoire en Suisse et qui en fait est un répulsif de tout type de virus, donc à l'intérieur du traitement, il y a ce qu'on appelle des petits cristaux d'argent qui vont venir en fait casser la membrane de tout type de virus, que ce soit la Covid ou autres», ajoute-t-il, assurant que ses rideaux d'isoloir empêchaient ainsi «toute transmission éventuelle du virus à l'homme».

Une nouvelle technologie qui pourrait séduire les collectivités françaises, alors qu'ils n'ont plus que quelques semaines pour organiser les élections régionales, et réfléchir à comment protéger au mieux les électeurs et les assesseurs. Plusieurs milliers de rideaux ont d'ores et déjà été commandés par des collectivités locales et d'autres administrations au prix d'environ 20 euros pièce.