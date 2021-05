Covid-19 : ils tentent de se faire vacciner sans comorbidités

La vaccination est ouverte aux majeurs avec comorbidités depuis samedi. 4 millions de français sont désormais éligibles. Tout se fait sans ordonnance, sur la bonne foi du volontaire. L’organisation est t-elle trop laxiste ? Eléments de réponse.

Ce sont des visages plus jeunes qui se sont présentés samedi dans les centres de vaccination. Pour pouvoir bénéficier d’une dose de vaccin, ces personnes doivent être considérées à risques et présenter des comorbidités. Mais aucune ordonnance n’est demandée, seul un rapide examen médical attend les volontaires. « Ils sont surtout interrogés sur l’absence de maladie contre indiquant le vaccin et sur le fait qu’ils soient éligibles au vaccin ».

Tout se fait donc sur la bonne foi des patients. Une largesse dont pourraient profiter des personnes sans comorbidités et un coup de poker que comprennent certains. « Si les gens ont envie de se faire vacciner, tant mieux car il y en a qui ont plus peur qu’autre chose ».

Pour d’autres en revanche, cela est vu comme une tricherie. « Je pense qu’il est préférable d’attendre son tour quand on est jeune. Je ne vais pas prendre la place de ceux à qui c’est destiné, qui ont des comorbidités ou qui sont âgés ».

Pour se justifier, ces personnes non-prioritaires expliquent ne pas accepter que des doses soient régulièrement jetées. Ce médecin ne les blâme pas. « L’objectif c’est de vacciner l’ensemble des Français, maintenant si il y en a qui en profitent après tout ce n’est pas un crime ». Il demande toutefois aux non prioritaires d’attendre leur tour à partir du 15 juin.