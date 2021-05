Bicentenaire de Napoléon : pourquoi ça divise ?

La commémoration du 200e anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte suscite certains remous. Tandis que certains critiquent cet événement, Emmanuel Macron a prévu plusieurs rendez-vous ce mercredi 5 mai.

Le chef de l’Etat se rendra aux Invalides dans l’après-midi, où il déposera une gerbe de fleurs au pied du tombeau de l’empereur. Auparavant, il aura participé à une cérémonie au sein de l’Institut de France, en présence d’académiciens et de lycéens. Il s’y exprimera, dans un discours particulièrement attendu, autant du côté des pro que des anti commémoration. L’entourage du président indique que la prise de parole tentera de «regarder en face» la complexité du personnage, sans faire de «jugement rétrospectif dix générations plus tard» mais également sans «déni» ni «repentance».

Il ne devrait donc pas céder aux volontés de certains, qui appliquent à Napoléon et à son «règne» une grille d’analyse du 21e siècle, d’où en ressortent logiquement des aspects sombres (rétablissement de l’esclavage ou politique guerrière). Les adeptes de la «cancel culture», mouvement qui vise à rejeter ou boycotter une personne ou des faits suivant qu’ils sont perçus comme offensants par ce groupe, dénoncent ainsi la commémoration de la mort de l’empereur. A ceux-là se sont sèchement opposés les défenseurs de sa mémoire. Pour eux, la période napoléonienne doit être considérée en lien avec l’époque à laquelle elle s’est déroulée (début du 19e siècle). Ils estiment que vouloir supprimer ou empêcher cette commémoration s’inscrirait comme un déni de l’Histoire et une volonté d’effacer ce qui a construit la France d’aujourd’hui.

Napoléon, l'histoire de France

«Qu’on le veuille ou non, Napoléon a structuré profondément l’Histoire de la France», a ainsi rappelé sur CNEWS Marie-Paule Raffaelli-Pasquini, docteure en lettres et lauréate de la Fondation Napoléon. Le baccalauréat, la Légion d’honneur, les universités, les préfectures, le fonctionnement des hôpitaux ou encore la numérotation des rues font en effet partie de l’héritage, plus ou moins modifié avec le temps, qu’il a laissé. Sans oublier le Code civil, qui constitue toujours la base du droit français et dont près de la moitié des articles originels sont toujours en vigueur (liberté de conscience, mariage, propriété privée, contrat de travail…). «Evidemment, il y a une part d’ombre, avec le rétablissement de l’esclavage ou la misogynie dont il est taxé (les femmes possédaient moins de droit que les hommes, ndlr), mais il a aussi sa part de lumière, avec le rétablissement de la paix religieuse grâce au Concordat ou la mise en place d’un système méritocratique», poursuit-elle.

Commémorer ou non Napoléon, la question pourrait être reformulée, estime de son côté Philippe Bornet, historien et spécialiste de Napoléon : «Faut-il apprendre l’histoire ou pas ? L’histoire, c’est l’étude de nos racines, pour connaître les fautes, les erreurs que nous avons commises autrefois et ne pas les reproduire. C’est à cela que sert l’histoire». Se rappeler la mort de Napoléon est aussi, et tout simplement, l’opportunité de célébrer la mémoire de l’un des plus grands personnages historiques français, qui a permis au pays, alors Empire, de se maintenir comme une grande puissance européenne et mondiale.