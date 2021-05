Cannabis : un député sort un joint à l'Assemblée nationale

Scène surréaliste à l’Assemblée nationale ce mardi. Le député François-Michel Lambert, pro-légalisation du cannabis, a brandi un joint en plein hémicycle.

L’élu des Bouches-du-Rhône, ex-LREM et désormais membre du groupe Libertés et Territoires, intervenait alors qu’une mission parlementaire transpartisane doit rendre mercredi un rapport sur la légalisation du cannabis. Estimant que le «tout répressif est un échec total», François-Michel Lambert a loué les pays qui «ont fait le choix d’affronter le problème plutôt que la politique de l’autruche». Selon le député, la légalisation de cette drogue «permettrait de garantir aux consommateurs des produits contrôlés» ainsi que «d’assécher les trafics».

Poursuivant son intervention, il a alors montré un gobelet sur lequel est dessinée une feuille de cannabis avant d’en sortir un joint.

Colère dans l'hémicycle

Un geste qui a provoqué la colère du président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui lui a fait un rappel au règlement avec inscription au procès-verbal, soit une sanction financière.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin n’a pas caché non plus son irritation, dénonçant la «démagogie» de l’élu et évoquant «de la merde que les jeunes prennent dans leurs veines et qu’ils fument». «Pensez-vous que les trafiquants qui font jusqu'à 60.000, 80.000, 100.000 euros d'argent liquide par semaine vont ouvrir une échoppe et déclarer leur argent aux impôts et aux Urssaf ?», a-t-il également lancé.

Invité de l’Heure des Pros 2 sur CNEWS ce mardi soir, François-Michel Lambert a nié toute «apologie» du cannabis, évoquant «une réalité qui existe». Il a également de nouveau expliqué que la légalisation permettrait, selon lui, d’éviter aux consommateurs de faire usage de «produits frelatés».