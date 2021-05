Marseille : Un couple violemment interpellé, l'IGPN saisie

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux. On y voit des policiers interpeller violemment un couple en pleine nuit, à Marseille. L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie.

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 29 au 30 avril. Les policiers de la Brigade anti-criminalité (Bac) ont été appelés pour une soirée clandestine dans le quartier Saint-Charles. Les jeunes ont tenté de fuir grâce à des échafaudages.

Sur des images tournées par un voisin et diffusées par La Provence, on aperçoit un jeune homme de 23 ans, ivre, violemment interpellé par la police. Il est plaqué contre le capot de la voiture et frappé à plusieurs reprises. Les policiers le tirent par les cheveux, avant de le passer à nouveau à tabac.

Sa compagne, qui tente de s'interposer, est projetée au sol et aspergée de gaz lacrymogène. Le couple est ensuite emmené au commissariat pour «outrage, rébellion, et violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique». Ils y passeront quarante heures.

L'IGPN saisie

«Ils ont été placés en garde à vue sur des charges mensongères», a dénoncé Thomas Hugues, l'avocat du couple. Celui-ci a immédiatement saisi la «police des polices» ainsi que le Défenseur des droits.

De son côté, la Direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône a ouvert une enquête en interne. En attendant les résultats, les deux policiers mis en cause ont été réaffectés sur des fonctions n'impliquant pas des missions sur la voie publique.

Le syndicat de police SGP Police Marseille a pris la défense des deux policiers. «Je vous rappelle qu’on doit se soumettre à un contrôle et lorsque l’on refuse, ça peut être compliqué. C’est ce qui s’est passé à travers cette vidéo», explique Bruno Bartocetti, secrétaire national délégué.