Un nouveau vaccinodrome à l'Arena de Nanterre

Un nouveau vaccinodrome à la Défense Arena dans les Hauts-de-Seine vient d’ouvrir ces portes ce lundi.

Il permettra notamment d’accueillir tous les majeurs atteints de comorbidités, prioritaires depuis ce week-end.

Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation, qui avait lentement diminué plusieurs jours d'affilée, a augmenté à nouveau lundi, repassant au-dessus de 5.600, selon les chiffres de Santé publique France.

Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptaient 5.630 patients lundi, dont 386 admis ces dernières 24 heures, contre 5.585 dimanche.

Dans le stade de La Défense Arena des Hauts de Seine, pas de supporters mais des patients venus se faire vacciner contre la covid-19, comme Nadine, 54 ans. «Moi je me sens bien, étant donné que j’ai des problèmes de santé comme l’asthme, j’étais obligé de le faire».

Pour ce premier jour d’ouverture, la gestion du public est fluide grâce à une organisation rigoureuse tous les créneaux ont été réservés par des personnes de moins de 55 ans atteintes de comorbidités, et très étonnées de découvrir ce lieu. «Le cadre est plutôt sympa, je suis content d’avoir choisi ce centre de vaccination » ; «C’est impressionnant quand on rentre. On a envie de prendre des photos mais on n’est pas là pour ça ».

Dans ce nouveau centre, 1000 personnes pourront recevoir le vaccin Pfizer chaque jour. « Au maximum, si on ouvre le dimanche où qu’on étend, on peut atteindre 15000 personnes par semaine ». Plus de 15 millions de Français ont reçu leur première dose. Pour accélérer la campagne vaccinale, un nouveau centre ouvre à Paris Porte de Versailles demain.