La vaccination déjà ouverte à tous ?

Olivier Véran s’est expliqué sur la non obligation de présenter une ordonnance pour prouver une maladie chronique et se faire vacciner.

Dans les centres de vaccinations, les patients sont de plus en plus jeunes. Et ceux qui souffrent de comorbidités n'ont pas besoin d’attestation de leur médecin. Du bon sens pour le ministre de la santé alors en pratique cela signifie-t-il que la vaccination est désormais ouverte à tous ? Pour certains médecins, la France a les moyens de passer ce cap.

Olivier Veran veut croire que les contournements ne se feront qu’à la marge. Le ministre insiste, les personnes les plus à risque restaient prioritaires. Un ordre qu’il est important de respecter selon cet épidémiologiste. Officiellement, la vaccination sera ouverte à tous les plus de 50 ans le 15 mai et à tous les adultes dès le 15 juin.