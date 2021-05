Policier tué à Avignon : «On savait qu'on était des cibles»

Matthieu Vallet, secrétaire national adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police, était l'invité de Pascal Praud dans L'Heure des Pros 2 sur CNEWS ce mercredi.

Il s'ext exprimé avec émotion sur la mort par balles d'un policier à Avignon, soulignant que «toute la France est effondrée».

Alors que la police nationale avait déjà été endeuillée il y a quelques jours avec l'assassinat de Stéphanie Monfermé, fonctionnaire de police, à Rambouillet, «c'est encore un des nôtres, de trop, qui part», a déploré Matthieu Vallet.

Le policier a succombé à ses blessures après avoir été visé lors d'une opération anti-drogue en plein centre-ville d'Avignon. «On est sur une action de police du quotidien, on savait qu'on était des cibles, on le dit, on le redit», a souligné le syndicaliste. Et de poursuivre : «on nous taxe parfois d'en faire trop, d'en dire trop (...) mais aujourd'hui, une famille, une institution, une Nation, vont encore pleurer un de ses serviteurs».

«Ce collège de 40 ans, qui était motivé uniquement par le désir de servir et d'être utile à la population le paye de sa vie», a ajouté Matthieu Vallet.