Covid : les chiffres qui rassurent

Depuis ce jeudi, tous les départements français sont en-dessous du seuil de 400 cas pour 100 000 habitants. Pendant ce temps, un nouveau record a été battu ce jeudi avec 600 000 doses injectées en moins de 24 heures.

C’était la condition fixée par Emmanuel Macron pour rouvrir les terrasses, commerces et lieux culturels. Un taux d’incidence de 400 cas pour 100 000 habitants, depuis ce jeudi, tous les départements sont en-dessous de ce seuil. Avec une moyenne de 207 cas pour 100 000 habitants, le chiffre est élevé mais poursuit la baisse commencée il y a trois semaines. L’épidémie perd du terrain et le virus circule moins. Depuis la semaine dernière, les contaminations sont en baisse de 20%, et pour la première fois depuis le mois de février, le nombre de nouveaux cas sur les dernières 24 heures passent en-dessous de la barre des 20 000.

Moins de cas positifs et moins d’entrées à l’hôpital, les hôpitaux accueillent actuellement 26 000 malades de la Covid, ils étaient plus de 30 000 fin avril. Même scénario dans les services de soins critiques, en baisse depuis le 26 avril mais toujours au-dessus de leur capacité initiale de 5100 lits. Face au virus, la France accélère la campagne de vaccination, un nouveau record a été battu ce jeudi avec 600 000 doses injectées en moins de 24 heures. Le conseil scientifique met tout de fois en garde, un déconfinement précipité risquerait de provoquer une quatrième vague.