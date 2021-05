Le gouvernement inquiet : une nouvelle tribune de militaires est en préparation

Après le texte au vitriol signé par des généraux à la retraite il y a deux semaines, une seconde initiative cette fois paraphée par des militaires d’active, menace le gouvernement selon Le Parisien. Elle devrait être publiée prochainement dans Valeurs Actuelles.

C’est une nouvelle tribune signée par des militaires qui inquiète au plus haut sommet de l’Etat. Selon Le Parisien, un texte rédigé par environ 2.000 militaires anonymes sera bientôt publié dans l’hebdomadaire «Valeurs Actuelles». Cette fois il s'agit bien de professionnels en activité.

Un geste de solidarité pour ce signataire de la première tribune. «Le gouvernement est complètement à côté de ses pompes parce qu’il n’a cessé de dire que nous n’étions rien, que tout ce que l’on faisait n’était pas en corrélation avec l’active et nous le savions ; et puis vous savez l’armée, c’est une grande famille qui est soudée et je pense que ce qui a été dramatique, c’est qu’on ne touche pas aux militaires, même retraités, voilà ce que veulent dire les gens d’active», affirme-t-il.

Le 21 avril dernier, la tribune paraphée par des généraux à la retraite avait été condamnée par l’exécutif, le texte appelait notamment à l’intervention de l’armée pour mettre fin au délitement de la nation.

Une promesse d’action dont pourrait se détacher cette nouvelle tribune. Ce texte encore en cours d’écriture pourrait être publié dans les prochaines semaines.