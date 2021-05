Policier tué à Avignon : les préparatifs de la cérémonie d'hommage

Hommage à Avignon ce dimanche à 14h. Collègues, amis et citoyens lambdas vont se recueillir devant le commissariat où travaillait Eric Masson, le policier tué lors d’une intervention sur un point de deal. La cérémonie a été préparée avec soin car elle devrait accueillir beaucoup de monde.

Ce parvis devant le commissariat d’Avignon, Eric Masson le foulait tous les jours. Ce dimanche à 14h, son portrait surplombera les fleurs lors de l’hommage organisé par ses collègues policiers. « On a perdu un policier exemplaire. Si vous voulez savoir ce qu’est un policier exemplaire, malheureusement je ne pourrais pas vous le présenter parce qu’il n’est plus là. C’est très dur et on va essayer de faire les choses au mieux parce qu’on lui doit», s’exprime Philippe Kintard, secrétaire administratif Alliance pour le Vaucluse.

Des centaines de policiers arriveront de toute la France. A leurs côtés, beaucoup d’Avignonnais, qui ont prévu de venir exprimer leur émotion encore très vive. « Je vais venir parce que c’est ignoble ce qui est arrivé, ça n’a pas de nom », ; « C’est dégueulasse ce qui arrive, c’était un homme qui faisait son devoir » ; « Je pense vraiment à cette pauvre dame et aux enfants, parce qu’on ne guérit jamais de ça ». L'hommage sera suivi par un dépôt de gerbe sur le lieu où Eric Masson a été tué mercredi.