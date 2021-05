Martin Blachier : «Le Conseil scientifique sous-estime l'effet saisonnier»

Le docteur Martin Blachier était l'invité de Pascal Praud dans L'Heure des Pros, sur CNEWS ce mardi 11 mai.

L'épidémiologiste réagissait au rapport du Conseil scientifique qui alerte sur la possibilité d'une quatrième vague épidémique cet été, à la suite du déconfinement en cours.

Reconnaissant que le sujet de cette éventuelle 4e vague «n'est pas simple», Martin Blachier a estimé que le Conseil scientifique n'a pas pris en compte le fait que 50% de la population est immunisée. Ce qui a pour conséquence des contaminations «moins rapides». «Les simulations de l'Institut Pasteur font comme si la vigueur de l'épidémie sera la même que l'été dernier. Or, ce n'est pas possible puisqu'on a 50% de la population qui est immunisée», a-t-il expliqué.

Le docteur a également pointé le fait que le Conseil scientifique «sous-estime l'effet saisonnier». «Dans nos calculs, si on suit le protocole de déconfinement tel qu'il a été fait et qu'on y applique l'effet saisonnier qu'on a vraiment observé l'année dernière, on ne voit pas de 4e vague», a-t-il souligné.

Attention à ne pas ralentir la vaccination

Toutefois, Martin Blachier a mis en garde : «si la vaccination n'a pas été suffisante à la fin de l'été, il est clair qu'à l'hiver il pourrait y avoir» un nouvel embouteillage dans les services de réanimation.