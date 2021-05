Avignon : le second homme écroué confirme que le suspect principal «est bien celui qui a tiré sur le brigadier Eric Masson»

La pression s'accentue sur le principal suspect dans la mort du policier Eric Masson mercredi dernier à Avignon. Il «est bien celui qui a tiré» sur le brigadier, a confirmé le second homme écroué dans cette affaire, selon des propos rapportés ce mercredi par Philippe Guémas, procureur de la République d'Avignon.

Cet homme n'a pas été mis en examen du chef de «complicité», car il a «seulement assisté à la scène, sans y participer lui-même», a fait savoir Philippe Guémas lors d'une conférence de presse, mais pour «non-assistance à personne en danger» et «recel de malfaiteurs».

Respectivement pour «s'être enfui et ne pas avoir prêté assistance au policier Eric Masson qui venait de s'écrouler sous ses yeux», et pour «s'être enfui avec le meurtrier, s'être caché avec lui et avoir commencé à préparer leur fuite en direction de l'Espagne, avant qu'ils ne soient interpellés au péage de Remoulins», dans le Gard, à une vingtaine de kilomètres d'Avignon.

Lors de sa garde à vue, ce second individu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, a indiqué Philippe Guémas. Il a été placé en détention provisoire, tout comme le tireur présumé, qui «a continué de contester les faits tout au long de sa garde à vue».

Un autre suspect a été placé en garde à vue, a annoncé le procureur d'Avignon. Il s'agit du «propriétaire du local où les deux fugitifs ont séjourné entre le 5 et le 9 mai, jusqu'à leur arrestation». Les juges d'instruction doivent statuer sur son éventuelle mise en examen dans le courant de la journée.