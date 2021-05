E-Valley : les premiers entrepôts du géant européen de la logistique inaugurés

C’est l'aboutissement d'un projet pharaonique qui se prépare depuis plus de sept ans. Les premiers bâtiments d'E-Valley, le plus grand parc «e-logistique» d’Europe dédié au commerce en ligne, ont été inaugurés ce mardi 11 mai, par le PDG de la société BT Immo David Taieb et le président de Région Xavier Bertrand.

Au coeur du projet, la transformation de la base militaire aérienne de Cambrai, dans le Nord.

Au total, E-Valley sera implanté sur une surface de plus de 320 hectares et pourvue de tous les équipements nécessaires à l’activité des professionnels du commerce en ligne.

Concrètement, l'objectif d'E-Valley doit consister à leur fournir un service le plus complet possible, notamment grâce à plus de 750.000 m2 d’entrepôts entièrement modulables.

Séduites par le concept, plusieurs entreprises d'e-commerce ont d'ailleurs déjà choisi de s'implanter sur le site qui bénéficie en outre d'une très bonne situation géographique.

La base aérienne 103 est en effet située au croisement des autoroutes A26 et A2 et à proximité du futur canal Seine Nord. Elle donne ainsi accès à plus de 78 millions de personnes dans un rayon de 300 km.

1.300 emplois à la clé

«Après le traumatisme de la fermeture de la BA103, ce projet et ces emplois sont synonymes d’espoir retrouvé pour les Cambrésiens qui se sont bien battus», s'est félicité le président de Région, Xavier Bertrand, lors de l'inauguration des premiers entrepôts.

Et pour cause, une fois le projet lancé, les promoteurs tablent sur un seuil minimum de 1.300 emplois créés.

Avant la crise sanitaire, le secteur du commerce en ligne bénéficiait déjà d'une croissance de l'ordre de 20 à 30 % par an. Il a ensuite connu une véritable explosion dans le contexte des confinements successifs.

Une croissance forte, des besoins accrus mais aussi un marchepied vers l'innovation. Car en plus de proposer aux commerçants des entrepôts adaptables selon leur activité et d'autres d’équipements comme des bureaux partagés, des salles de conférences ou des centres de réparation, E-Valley travaille déjà à préparer la logistique de demain.

Dans son viseur : les livraisons de colis par drone qui pourraient très vite devenir une réalité. «Il y a de plus en plus de flux et de moins en moins de villes veulent des camions dans leurs rues [...] les drones feront donc partie des moyens pour livrer des marchandises», a résumé David Taieb aux équipes de CNEWS présentes sur place. Son pari à présent : livrer à terme près de 24 millions de consommateurs répartis en France et en Europe, et cela dans un délai de vingt-quatre heures.