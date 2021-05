Manifestation LGBT à Tours : un cortège non-mixte crée la polémique

Une publication partagée sur Instagram en vue d'une manifestation, par le centre LGBTI de Touraine crée la polémique.

En cause : il y est écrit que «la non-mixité n'est en aucun cas négociable et toute personne blanche qui essaiera de s'inscruster dans ce cortège (réservé aux personnes racisées, ndlr) se fera cordialement dégager».

Des propos aussitôt condamnés par plusieurs élus de droite et d'extrême droite.

Le maire écologiste de Tours a, quant à lui, dénoncé une «polémique instrumentalisée par l'extrême droite et relayée par la droite locale». Il renouvelle tout son soutien à l'association de sa ville et assure que la marche «sera ouverte et inclusive».

Le centre LGBTI parle de son côté d'une maladresse. Ses représentants ont expliqué avoir repartagé sans vérifier une affiche d'un collectif anti-raciste de Tours.

La présence d'une zone dite non-mixte est toutefois toujours prévue dans le cadre de cette marche du 15 mai. «Certaines personnes racisées ne se sentent pas à l'aise dans des cortèges mixtes», a justifié le centre.