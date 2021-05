Coronavirus : faut-il craindre une quatrième vague ?

Le retour à la vie normale sera-t-il de courte durée ? Malgré les données de l'épidémie en baisse et une vaccination de plus en plus efficace, certains professionnels de santé s'inquiètent.

Ils alertent déjà sur une potentielle quatrième vague de Covid-19 dans les prochains mois. En cause : la réouverture de certains lieux jusqu'ici fermés ainsi que le relâchement des gestes barrières.

«On rentre dans une période d'incertitude, de risque même. Le danger c'est qu'au moment où on va faire les ouvertures, le virus circule plus», a souligné en ce sens Rémi Salomon, président de la commission médicale de l'APHP.

Pour l'heure, l'épidémie semble reculer. Moins de 24.000 personnes sont aujourd'hui hospitalisées. Une première depuis mi-mars.

La vaccination semble également porter ses fruits. Problème : alors que l'objectif du gouvernement était de 20 millions de primo-vaccinés pour la mi-mai, il en faudrait en réalité 15 millions de plus pour éviter un rebond épidémique. «On sait que pour éviter cette grosse vague, il faut vacciner 500.000 personnes par jour, tous les jours, jusqu'au 30 juin», a expliqué Lila Bouadma, membre du Conseil scientifique

L'émergence de nouveaux variants, plus contagieux, suscite également la crainte.