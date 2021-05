Pont de l'Ascension : Le Touquet pris d'assaut

De nombreux Français profitent de la levée de la limitation des 10 kilomètres pour s’octroyer quelques jours de repos au bord de la mer.

Comme un bol d'air pour ces nombreux Français qui sont venu profiter des plages du Touquet pour le week-end de l'ascension.

Dans le centre-ville, les touristes en profitent pour flâner même si la plupart des boutiques sont fermées. D'autres s'accordent un petit plaisir comme ces Strabourgeoises.

Depuis la levée de la limitation des 10 kilomètres le 3 mai dernier, les appels pour les réservations ont été multipliés par dix. Avec la fermeture des bars et restaurants, les Français ont privilégié un certain type de location.

Plus que quelques jours à patienter et les touristes pourront s'asseoir aux terrasses des bars et restaurants du Touquet.