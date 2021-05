Pont de l'Ascension : les touristes nombreux à Saint-Malo

Mardi la SNCF annonce attendre un million de voyageurs à travers la France pour le week-end de l'Ascension. Certains ont choisi la Bretagne et plus particulièrement Saint-Malo pour s'évader et prendre l'air le temps de quelques jours.

Malgré le temps pluvieux et la levée de la limitation des 10 kilomètres, les remparts de Saint-Malo retrouvent ses touristes et certains sont même venus de loin. « A peu près 600 kilomètres, mais ça vaut le déplacement malgré le mauvais temps ».

Depuis la levée de la limitation des 10 kilomètres, de nombreux Français ont décidé de partir pour ce long week-end de l'Ascension. Comme cette famille originaire des Deux-Sèvres venue découvrir la région. « On avait besoin de se retrouver, on fait ça tous les ans, et donc cette année on s’est décidés début mai et on a trouvé une petite location » ; « Cela faisait deux mois que je ne les avais pas vus, on n’habite pas dans le même département, donc ça fait un bien fou ».

Avec ce retour des touristes, les réservations affichent complets. « D’un point de vue hébergement à ce jour, on est au complet pour la semaine. Il est très difficile de trouver un hôtel, une chambre d’hôte ou même un camping », explique Victoria Poirot, conseillère à l’office de tourisme de Saint-Malo. Cet afflux enchante les professionnels du tourisme. « Enfin notre clientèle revient, cela nous donne le sourire et les équipes sont très enthousiastes », se réjouit Jean-Philippe Roy, dirigeant de l’hôtel de France et de Chateaubriand. Dans quelques jours, ce sera au tour des bars et restaurants de rouvrir et d'accueillir à nouveau des clients.