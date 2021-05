Déconfinement : les voyants sont-ils au vert ?

A partir de mercredi, certaines restrictions vont prendre fin. Réouverture des terrasses, cinémas, théâtres, musées, et recul de l’heure du début du couvre-feu prendront effet.

Gabriel Attal, porte parole du gouvernement, a indiqué que tous les voyants étaient au vert pour ce début de levée de mesures. Et en effet, le nombre d’hospitalisations est au plus bas depuis six mois. Quant à la vaccination, elle progresse : le cap des 20 millions de vaccinés à été franchi en ce mois de mai.

Des facteurs encourageants à quelques heures de la levée de certaines restrictions. Mais pour certains médecins, malgré l’optimisme, il faut rester prudent. En ce qui concerne les Français, ils sont partagés entre l'impatience et la crainte d’une trop grande proximité avec les autres. Mais l'éxecutif prévient déjà : si la situation se complique avec le levée des restrictions, des mesures de freinage seront prises. Le gouvernement surveille également de très près la présence des variants sur le sol français.