Emmanuel Macron et les jeunes : opération séduction

C’est une première pour un président de la République.

Ce dimanche 23 mai 2021, les deux Youtubeurs McFly et Carlito ont publié une vidéo sur leur chaîne Youtube, réalisée avec le Emmanuel Macron. Ce concours d’anecdotes comptabilise déjà plusieurs millions de vues en quelques heures seulement. À un an de la présidentielle, Emmanuel Macron tente d'atteindre un public plus jeune. Sa côte de popularité auprès des 18-24 ans serait en hausse.