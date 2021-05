Rodéos urbains : les élus, excédés, réclament plus de sanctions

Hier soir, un nouveau rodéo urbain a eu lieu en plein centre-ville de Lyon. Des scènes quotidiennes qui agacent habitants et élus. Ils réclament plus de sanctions et de moyens pour endiguer ce fléau.

Sous les fenêtres de l’Hôtel de Ville de Lyon hier soir, plusieurs jeunes, dont certains sans casques, se livrent à un rodéo urbain pendant plusieurs minutes. Des scènes quasi quotidiennes à Lyon. Les policiers réclament donc des sanctions plus fermes contre les auteurs.

De son côté, le maire du 2e arrondissement, juge que la sécurité n’est pas la priorité de la mairie de Lyon. Selon lui, ces parades motorisées ont poussé plusieurs familles à quitter le centre-ville.

Depuis 2018, le rodéo urbain est considéré comme un délit en France. Les auteurs encourent jusqu’à cinq ans d’emprisonnement mais seule la moitié sont condamnés à une peine d’amende ferme.