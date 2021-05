Ateliers théâtre : les syndicats de police en colère

Le conseil municipal a voté aujourd'hui une subvention à une compagnie théâtrale afin d'organiser des ateliers mettant en présence des policiers municipaux et des habitants du quartier de la Duchère à Lyon.

Les habitants du quartier sensible de La Duchère à Lyon pourront bientôt participer à des ateliers théâtres avec des policiers municipaux, c’est en tout cas le souhait du maire de Lyon qui estime qu’une telle mesure peut contribuer à faire baisser la délinquance dans le quartier.

«On a choisi un certain nombre d’acteurs pour pouvoir agir dans le champ de la prévention, pour toucher différents types de publics, c’est ça qui est important. L’important c’est de retenir que nous agissons de manière globale, sur tous les volets à la fois dans la prévention et la répression, parce que tout cela est nécessaire», déclare Grégory Doucet le maire de Lyon.

Une initiative qui fait vivement réagir les policiers, les syndicats ont envoyé une lettre à Grégory Doucet. «Les collègues ne savent plus s’ils doivent rire ou pleurer », écrivent-ils au maire de Lyon. «Nous on ne fait pas du théâtre, on est dans la vraie vie, on est policiers. On interpelle et en ce moment interpeller, verbaliser, c’est risquer sa vie, donc nous déclinons cette invitation à venir faire du théâtre avec notre population. Notre population on l’aime et on ne fera pas du théâtre avec elle».

Près de 9000 euros de subvention seront attribués à une compagnie de théâtre lyonnaise chargée de l’organisation de ces ateliers.