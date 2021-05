Hayange : le suspect était fortement menaçant

Les preuves s’accumulent sur le caractère menaçant du compagnon de Stéphanie, tuée à Hayange.

Il proférait des menaces en détention, particulièrement violentes. Soupçonné d’avoir tué sa compagne à Hayange, l’homme de 23 ans avait commencé par s’en prendre verbalement à Stéphanie. Alors qu’elle lui rendait visite en prison, une dispute a éclaté au parloir. Un surveillant présent, rapporte les propos du suspect : «Tu dois m’obéir, tu dois faire ce que je te dis. Je vais te casser le cou, je vais te tuer si tu ne fais pas ce que je dis».

Le suspect avait également proféré des menaces à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire et de sa famille, contraint de porter plainte :« Il déclare connaître ma famille, savoir que je suis marié et que j’ai des enfants ». «Il me répète à plusieurs reprises de bien faire attention, qu’ici il doit accepter les ordres, mais que dehors ça se passera autrement, et que dès qu’il me croisera dehors, il s’occupera de mon cas».

Le suspect, un ressortissant serbe qui avait obtenu le statut de «réfugié politique» en France purgeait une peine d’un an d’emprisonnement depuis novembre pour des délits routiers. La justice, venait de lui accorder un aménagement de peine, à son domicile, sous surveillance électronique dix jours seulement, avant la mort de Stéphanie.