Mise en place d'une quarantaine pour les ressortissants britanniques

Le gouvernement français a annoncé la mise en place d’une quarantaine de dix jours pour tous les ressortissants en provenance du Royaume-Uni, et ce pour lutter contre la propagation du variant indien. Un nouveau coup dur pour les acteurs économiques de la côte d’opale côté français, qui attendaient le retour des Anglais avec impatience.

Difficile de croiser des Anglais au port de Calais. Le directeur du site attendait justement la fin des restrictions de chaque côté de la Manche pour assister au retour des touristes, mais il devra encore patienter. « On espérait voir revenir le trafic au mois de juillet étant donné le taux de vaccinés chez nous et en Grande-Bretagne, mais il semblerait qu’avec ce variant ce soit actuellement peu envisageable », Jean-Marc Puissesseau, directeur du port de Calais.

Car pour lutter contre la propagation du variant indien, le gouvernement français va imposer une quarantaine de 10 jours à tous les britanniques arrivant en France. Nombre d’entre eux devraient donc renoncer à un séjour dans l’hexagone. Un coup dur pour le secteur hôtelier. « On avait l’espoir de les voir arriver pour la période de l’été, on a eu le Brexit, le Covid et aujourd’hui cette quarantaine qui va énormément pénaliser nos hôteliers et nos restaurateurs », regrette Pierre Nouchi, président départemental de l’UMIH 62.

Même regret pour le gérant de ce magasin, pour qui les britanniques représentent 30% de la clientèle. «On va dire que la mauvaise blague continue, ça fait un an et demi qu’on ne voit pas les Anglais. C’est un coup d’arrêt parce qu’on s’attendait à mi-juin ou début juillet à repartir quasiment comme à la normale». Et les britanniques qui viendront en France s’exposeront à une amende de 1000€ en cas de non-respect de cette quarantaine.