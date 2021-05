Attaque d'une policière : vive émotion à la Chapelle-sur-Erdre

L'enquête se poursuit à La Chapelle-sur-Erdre après l'attaque d'une policière municipale. Dans la commune, de nombreux habitants sont toujours sous le choc et devraient être pris en charge pour un suivi psychologique.

Les habitants sont nombreux à témoigner leur soutien à Katel, la policière municipale grièvement blessée dans l'attaque et désormais hors de danger : «C’est une personne tellement enjouée, sympathique, professionnelle» ; «Quand on a appris ça évidemment on a été bouleversés, on a suivi les événements à la télévision, heureusement qu’il y a un bon dénouement».

Le maire de la commune indique que plusieurs cellules de soutien ont été mises en place. «Les sept agents municipaux qui étaient présents au moment des faits ont été accompagnés par l’hôpital, ainsi qu’un dispositif d’accompagnement pour les personnels qui étaient à proximité, un accompagnement psychologique dans les écoles et les collèges et nous allons enfin travailler sur un dispositif d’accompagnement pour la population», détaille l'édile Fabrice Roussel. En outre, un quatrième agent devrait venir compléter l’équipe de la police municipale dans les prochains mois.

Les investigations se poursuivent et ne font pas état, pour l'heure, d'une revendication terroriste de l'assaillant. L'enquête se poursuit, notamment sur les lieux de la fusillade où l'agresseur a été abattu.