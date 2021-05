Martin Blachier : «Je préconise d'arrêter le masque en extérieur»

Alors que la situation sanitaire s'améliore en France et que la vaccination contre le Covid-19 est ouverte à toutes les personnes de 18 ans et plus depuis ce lundi 31 mai, le Dr Martin Blachier estime que rien ne justifie scientifiquement le port du masque à l'extérieur.

«Je préconise d'arrêter le masque en extérieur», a déclaré l'épidémiologiste dans la matinale de CNEWS. «Sur un plan scientifique, il y a un consensus sur le fait que l'on pourrait tout à fait le retirer», a-t-il poursuivi.

Toutefois, «il faut que les gens soient prêts». Or, des sondages récents montrent que les Français n'y sont pas favorables, rappelle le médecin en santé publique. Désormais, «c'est une question psychologique et politique».

Plusieurs départements français ont d'ailleurs déjà pris l'initiative de ne plus l'imposer en extérieur comme la Lozère, la Moselle, la Charente-Maritime, le Loir-et-Cher, le Puy-de-Dôme, l'Ariège, ou encore le Morbihan.

Olivier Véran avait expliqué qu'une décision serait prise «bientôt», tandis qu'Emmanuel Macron a, de son côté, précisé que la mesure pourrait être levée d'ici à la fin du mois de juin.