Régionales : Xavier Bertrand en tête des sondages

Si les élections régionales avaient lieu dimanche prochain, le président sortant des Haut-de-France Xavier Bertrand arriverait en tête, selon un sondage Opinion Way pour CNEWS.

Au premier tour, avec 33% d'intentions de vote, le candidat déclaré à la présidentielle devancerait le Rassemblement national (RN) mais d'un point seulement. En effet le porte-parole du parti Sébastien Chenu recueillerait 32% des voix si le scrutin avait lieu le 6 juin prochain.

Dans le détail, Xavier Bertrand est en tête chez les CSP+ et les retraités, et Sébastien Chenu chez les catégories populaires et les jeunes.

La liste d’union de gauche menée par l’écologiste Karima Delli arriverait en troisième position (17%), suivie par celle du candidat LREM Laurent Pietraszewski, qui plafonne à 11% des intentions de votes.

Au second tout, Xavier Bertrand remporterait le scrutin avec 35% des suffrages, talonné de près par Sébastien Chenu (34%). Et si la liste LREM se retire, la victoire de l’ancien ministre de Nicolas Sarkozy serait beaucoup plus large puisqu’il recueillerait 44% des voix, contre 35% pour Sébastien Chenu.