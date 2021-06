Deux restaurateurs agressés à Amiens

Samedi aux alentours de 22h30, deux restaurateurs d'Amiens ont été agressés.

Son œil est encore tuméfié, l’épaule elle aussi porte encore les traces de cette agression d’une extrême violence. Samedi soir, Alain, le directeur de ce restaurant et son frère essayent de faire fuir deux personnes qui tentaient de saccager leur terrasse. Mais ils sont violemment pris à partie. «Ils étaient deux contre mon frère, l’un d’eux est venu vers moi et je me suis retrouvé aussi au sol en une fraction de seconde».

Rapidement transporté à l’hôpital, Alain a l’épaule fracturée. Son frère, le poignet cassé et un tassement de vertèbres. Il est toujours à l’hôpital et doit se faire opérer lundi prochain.

Tous les deux sont aujourd’hui extrêmement choqués. «C’est de la violence gratuite. Malheureusement nous on est situé dans une ruelle en face de la gare, donc gare veut dire train, toute la racaille débarque ici et on est les premiers à en payer les pots cassés».

Arrivée sur place en quelques minutes, la police a interpellé les deux agresseurs présumés, deux hommes de 19 et 24 ans.