Coronavirus : du relâchement en Occitanie ?

En Occitanie, la population semble tomber le masque et abandonner les gestes barrière. Ce qui expliquerait la reprise de la circulation du Covid-19.

Avec le déconfinement et l'arrivée du soleil les habitants se relâchent un peu. «J’ai des patients parfois qui arrivent au cabinet sans masque. Je suis obligé de leur en fournir. Sur les terrasses de café, on voit que les normes ne sont pas respectées, on voit des jeunes agglutinés autour d’une table et aucune mesure barrière n’est respectée, relève Bohrane Ferjani, médecin généraliste à Toulouse.

Selon le gouvernement, la circulation du coronavirus est repartie à la hausse dans cette région. Un rebond qui ne surprend pas certains habitants. «Je vois beaucoup de personnes qui n’ont plus les gestes barrières, les distances, et qui font n’importe quoi ; «Ca s’est relâché un peu plus, je pense que cela peut être dû au vaccin. Les gens sont de plus en plus vaccinés, donc ils se sentent protégés un peu plus», expliquent-ils.

D'autres réfutent ce relâchement : «A l’extérieur le masque est moins porté mais après quand on va à l’extérieur il est toujours autant porté» ; «Dans mon travail on est toujours très vigilant, on a continué le télétravail en partie».

Le taux d'incidence dans le département du Tarn-et-Garonne est désormais le plus élevé de la région à 91,4 pour 100 000 habitants.